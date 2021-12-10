Компания ДТЭК ВИЭ официально предупредила новое руководство ГП "Гарантированный покупатель", что дальнейшее блокирование выплат долга по "зеленым" целевым облигациям приведет к уголовной ответственности должностных лиц предприятия в украинской и британской юрисдикции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на копию письма адвокатской компании "Василий Кисиль и Партнеры", представляющей интересы ДТЭК, к руководству ГП "ГарПока".
"Дальнейшее безосновательное удержание ГП "Гарантированный покупатель" 3,04 млрд грн, полученных от ЧАО "НЕК "Укрэнерго" для погашения задолженности перед компаниями ДТЭК ВИЭ, очевидно неправомерно, может привести к привлечению соответствующих должностных лиц к уголовной ответственности по праву Украины и Англии, а также к дальнейшей потере Украиной инвестиционной привлекательности", - говорится в письме.
Юристы подчеркнули, что перечисление этих средств в пользу любых других субъектов хозяйствования, в том числе, других производителей ВИЭ, не входящих в состав ДТЭК ВИЭ, или на какие-либо другие цели, будет грубым нарушением действующего законодательства Украины и условий привлечение "целевых" еврооблигаций.
"Призываем вас соблюдать закон и прекратить продолжающиеся нарушения прав компаний ДТЭК ВИЭ, а не способствовать их совершению другими лицами и становиться их соучастником. Учитывая вышеизложенное, просим Вас безотлагательно совершить действия, необходимые для устранения нарушений и погашения ГП "Гарантированный покупатель" задолженности перед компаниями группы ДТЭК ВДЕ", - говорится в письме юридической компании.
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Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.