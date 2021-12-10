«ДТЭК ВИЭ принимает меры по привлечению должностных лиц ГП «Гарантированный покупатель» и правительства к ответственности в соответствии с законодательством Великобритании» – письмо к МВФ

Компания ДТЭК ВИЭ уведомила Международный валютный фонд о махинациях украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями, что приводит к нарушению Украиной взятых на себя обязательств.

Об этом говорится в письме британской юридической компании Seladore Legal, которая действует в интересах ДТЭК ВИЭ, передает Главком.

ДТЭК ВИЭ просит МВФ принять любые меры для расследования ситуации и обеспечения полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями зеленой энергии, включая ДТЭК ВИЭ.

В частности, компания просит МВФ дополнительно указать украинскому правительству о неотложности использования поступлений от облигаций Укрэнерго для погашения остатка задолженности по состоянию на конец 2021 года.

В письме к МВФ указано, что в настоящее время ДТЭК ВИЭ принимает меры по привлечению должностных лиц государственной компании «Гарантированный покупатель» и правительства к ответственности в соответствии с законодательством Великобритании.

«Английские адвокаты также считают, что лицами, связанными с ГП «Гарантированный покупатель» и/или Укрэнерго, в том числе государственными служащими, могли быть совершены уголовные преступления, предусмотренные статья 89 и 90 Закона Соединенного Королевства о финансовых услугах от 2012 года», – говорится в обращении к МВФ.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.