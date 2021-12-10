"В законопроекте полностью отсутствует процедура рассмотрения нарушений со стороны участников рынка", - Наливайченко
Как пишет "Главком", народный депутат Валентин Наливайченко обратился в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции с просьбой проверить проект закона о временных администрациях в энергетических компаниях на предмет коррупционных рисков.
Об этом говорится в письме нардепа, копия которого есть у издания «Главком».
«В законопроекте полностью отсутствует процедура рассмотрения нарушений со стороны участников рынка, установление степени их вины, предоставление им возможности высказать свои пояснения и возражения. При таких условиях, введение ответственности в виде введения временных администраций является недопустимым и может содержать коррупционные риски», – говорится в обращении нардепа.
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Нардеп убежден, что этим проектом закона органы власти наделяются чрезмерными полномочиями, что может привести к злоупотреблениям и коррупции при принятии управленческих решений.
"Законопроект содержит многочисленные коррупционные риски. Руководствуясь вышеупомянутым и ст. 16 Закона Украины, прошу принять к рассмотрению это обращение и учесть изложенное в нем во время проведения антикоррупционной экспертизы проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» относительно введения временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности поставки электрической энергии», – отметил нардеп.