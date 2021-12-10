Политический эксперт Руслан Бизяев поразмышлял над тем, как энергетический кризис в Европе отразится на Украине и какими будут его последствия для населения.

Его слова прозвучали в программе «Развилка».

По словам Руслана Бизяева, у Украины есть энергетический базар, а не рынок. «У нас даже до сих пор нет баланса энергорынка. Были люди, которые пытались его построить, но их никто не услышал», - подчеркивает он.

Следовательно, констатирует эксперт, из-за европейского энергетического кризиса в Украине возрастут тарифы. «В Украине тоже будет кризис, за который в конечном итоге заплатить простой человек. А другие люди, не очень простые, на этом заработают», – говорит Руслан Бизяев. Кроме этого, добавляет он, Украина и не получит австралийские угли, поскольку его уже покупают США.

По словам эксперта, все это негативно отразится на украинских металлургических и горно-обогатительных предприятиях, они будут давать низкие поступления в бюджет. «Собственно, именно поэтому власть старается не допустить кризиса. А конъюнктура на мировом рынке сейчас неблагоприятная – руда значительно подешевела», - заключает он.

Тем не менее, убежден Руслан Бизяев, из-за этого отток населения из Украины слишком не возрастет. К тому же, отмечает он, с 2020 года этот отток так и не менялся. По словам эксперта, за год из государства выехало примерно один миллион двести тысяч человек и большинство из Западной Украины. «А сейчас нужно ещё посмотреть, как их будет принимать Европа, ведь там тоже закручивают гайки. Все-таки одно дело – сезонная работа, и совсем другое – постоянная», - предупреждает он.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, будет ли Байден вынуждать Зеленского имплементировать Минские соглашения.

Также Politeka писала, что Семинский объяснил, как будет работать украинская энергетика в условиях дефицита угля.



