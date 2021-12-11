Согласно тексту законопроекта, временные администрации будут назначаться Кабмином в случае обращения Минэнерго.



Как пишет Главком, законопроект о временных администрациях в энергетических компаниях ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины. Об этом говорится в письме Первой энергетической ассоциации Украины к министру энергетики Герману Галущенко.



«Есть весомые причины утверждать, что принятие проекта будет иметь негативное влияние на уровень безопасности поставок электроэнергии и энергетической безопасности страны в целом», – говорится в нем.



Отмечается, что в процессе введения временной администрации законопроектом предусматривается передача управления активами в управление другому предприятию, которое находится в сфере управления Министерства энергетики.



При этом учитывая, что государственные предприятия, как правило, являются менее компетентными и успешными на рынке, такая передача активов фактически гарантирует ухудшение качества работы участника рынка, в случае введения у него временной администрации.



Ассоциация подчеркнула, что среди субъектов природных монополий, таких как операторы систем распределения и операторы систем передачи, нет такого субъекта, который бы ни разу не нарушил лицензионные условия, однако большинство таких нарушений не несут реальной угрозы безопасности поставок электроэнергии.



Напомним, что в начале декабря Минэнерго опубликовало законопроект, который позволяет вводить временные администрации в облэнерго, в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электроэнергии или нарушения лицензионных условий.



Согласно тексту законопроекта, временные администрации будут назначаться Кабмином в случае обращения Минэнерго сроком на 6 месяцев, однако при необходимости он может быть продлён.



При этом в тексте законопроекта нет четкой формулировки касательно конкретных лицензионных условий, нарушение которых может стать поводом для введения временной администрации, что фактически даст возможность Минэнерго решать это на свое усмотрение.