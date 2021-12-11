Согласно тексту законопроекта, временные администрации будут назначаться Кабмином в случае обращения Минэнерго.
Как пишет Главком, законопроект о временных администрациях в энергетических компаниях ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины. Об этом говорится в письме Первой энергетической ассоциации Украины к министру энергетики Герману Галущенко.
«Есть весомые причины утверждать, что принятие проекта будет иметь негативное влияние на уровень безопасности поставок электроэнергии и энергетической безопасности страны в целом», – говорится в нем.
Отмечается, что в процессе введения временной администрации законопроектом предусматривается передача управления активами в управление другому предприятию, которое находится в сфере управления Министерства энергетики.
При этом учитывая, что государственные предприятия, как правило, являются менее компетентными и успешными на рынке, такая передача активов фактически гарантирует ухудшение качества работы участника рынка, в случае введения у него временной администрации.
Ассоциация подчеркнула, что среди субъектов природных монополий, таких как операторы систем распределения и операторы систем передачи, нет такого субъекта, который бы ни разу не нарушил лицензионные условия, однако большинство таких нарушений не несут реальной угрозы безопасности поставок электроэнергии.
Напомним, что в начале декабря Минэнерго опубликовало законопроект, который позволяет вводить временные администрации в облэнерго, в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электроэнергии или нарушения лицензионных условий.
Согласно тексту законопроекта, временные администрации будут назначаться Кабмином в случае обращения Минэнерго сроком на 6 месяцев, однако при необходимости он может быть продлён.
При этом в тексте законопроекта нет четкой формулировки касательно конкретных лицензионных условий, нарушение которых может стать поводом для введения временной администрации, что фактически даст возможность Минэнерго решать это на свое усмотрение.
Первая энергетическая ассоциация дала оценку законопроекту о временных администрациях
Согласно тексту законопроекта, временные администрации будут назначаться Кабмином в случае обращения Минэнерго.