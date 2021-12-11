Увеличение налогообложения на марганцевую руду может привести к условиям, которые невыгодны бизнесу.
Об этом заявил Министр финансов Украины Сергей Марченко в авторской программе Сергея Лещенко «Что это было?» на 24 канале, пишет РБК Украина.
«Была дискуссия, почему не включили марганцевые руды. Однако затем в процессе обсуждения доказали факт, что модель налогообложения марганцевых руд является справедливой», – отметил Марченко.
По словам министра, по этому вопросу в Верховной Раде состоялось немало дискуссий.
Напомним, 30 ноября ВРУ приняла ресурсный законопроект 5600.
Ко второму чтению появилась редакция об определении ренты на добычу марганцевой руды в соответствии с рыночными ценами по аналогии с железной рудой. Но в финальной версии закона марганцевый бизнес решили оставить на старой системе расчета ренты согласно себестоимости добычи.
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Украинский марганцевый бизнес сосредоточен в руках Игоря Коломойского. Четыре ключевых актива по добыче и переработке марганцевых руд принадлежат группе «Приват» через ряд кипрских офшоров.
В целом марганцевый бизнес приносит Коломойскому около 20 млрд грн дохода в год. В этом году олигарх получил еще и рекордные прибыли на фоне повышенного мирового спроса на сырье. По итогам 2021-го, прибыль компаний марганцевого бизнеса должна составить более 4 млрд грн.
Зато рента от добычи марганцевой руды, как и рента с других ископаемых в Украине, аномально низкая.
Согласно Налоговому кодексу, рента на руды металлов (кроме железной руды) составляет 6,25% от стоимости производства руды. Для марганцевой руды это равняется около 2 долларов с тонны.
Повышение ренты на добычу марганцевой руды в законопроекте 5600 могло бы принести в бюджет 600−800 млн грн в год.