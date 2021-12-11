Эксперты-аналитики рассказали об изменениях курса валют до конца года.

Об этом пишет "Первый деловой" со ссылкой на экспертов.

В конце осени национальная валюта - демонстрировала укрепление, однако, когда курс составлял 26 гривен за доллар, то украинцы начали массово сбывать гривны, в результате чего доллар пошел на взлет.

Сейчас курс доллара составляет 27 гривен, что предусмотренно госбюджетом Украины на этот год.

По данным аналитиков, рост доллара и пробуксовка в акциях столкнулись с сезонными факторами и обострением геополитической ситуации.

Кроме того, они отмечают, что закрепление курса гривны на уровне 27 гривен — это уже сигнал для глобального колебания национальной валюты, а риски ее распродажи высоки как никогда.

Если монетарная политика федеральной резервной системы США будет и дальше усиливаться, то 28 гривен за доллар — вполне возможно.

Однако эксперты всё же думают, что рост американской валюты остановится на 27 гривнах, а до конца года гривна может укрепить свои позиции в пределах 26.5 за доллар.

Между тем, аналитики считают, что лучше держать свои сбережения в иностранной валюте, так как ситуация с гривной всё же остается нестабильной.

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