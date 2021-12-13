Олигарху Игорю Коломойскому позволено воровать деньги налогоплательщиков, получая электричество для своих заводов и ферм по майнингу криптовалют в 4 раза дешевле чем остальным потребителям.

Об этом, как отмечает РБК-Украина, пишет инвестиционный аналитик Сергей Фурса.

«Когда Коломойский майнит биткоины (или любые другие бенякоины) в этом нет ничего преступного. Если бы он брал электроэнергию по рыночной цене. Биткоин - это функция, по переводу электроэнергии в доллары. И курс для Коломойского получается в 4 раза ниже рыночного. А разницу покрываем мы все с вами, налогоплательщики. И это называется просто. Воровство», - сообщил Фурса на своей странице в Facebook.

При этом власть закрывает глаза на схемы олигарха с ценами на электричество.

«В итоге честный бизнес, от маникюрных салонов до хлебопекарей, страдает от роста цен на энергию. А олигарх выигрывает. Где там 200 дел в прокуратуре потерялись?», - добавил Фурса.

Напомним, 9 декабря «Радио Свобода» выпустила расследование о сговоре заводов Коломойского с властью, согласно которому олигарх получал электричество с государственных АЭС электроэнергию по заниженной цене для производства криптовалюты Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.