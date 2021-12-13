Власть должна работать над уменьшением налогового давления на бизнес, а не повышать его, как это сделали принятием законопроекта №5600. Иначе предприятия и в дальнейшем будут уходить в"тень".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора по представительству интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (Эва) Светланы Михайловской.
"Чем больше увеличивается давление и фискальная нагрузка тем больше, почти пропорционально увеличивается и "тень". Поэтому да, мы считаем, что такое увеличение административной в том числе не только фискальной нагрузки на бизнес, приведет не к положительным результатам", - сказала Михайловская.
По ее словам, Европейская бизнес ассоциация настаивает на снижении фискального давления на предпринимателей, в том числе в части уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда.
"Общим приоритетом и предложением Европейской бизнес-ассоциации есть и остается все, что касается уменьшения налоговой нагрузки на Фонд оплаты труда. Частично будем работать в контексте либерализации налогового законодательства, но реформа ЕСВ должна состояться", - подчеркнула Михайловская.
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Напомним, 30 ноября Верховная рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.
Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что если законопроект о налоговых изменениях №5600 будет принят, это приведет к стагнации экономики, рост цен и обнищание украинцев.
В то же время народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка заявил, что власть использует законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним" - снизили.