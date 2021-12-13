Секретариат Энергосообщества рассмотрит жалобу ДТЭК ВИЭ на действия госпредприятия Гарантированный покупатель за дискриминационную блокировку выплаты 3 млрд грн в адрес компании, тогда как другим игрокам рынка выплаты были осуществлены.

Об этом, как пишет Обозреватель, говорится в письме юристов лондонского офиса международной юридической фирмы Ashurst LLP, обратившихся в интересах ДТЭК ВИЭ в Секретариат Энергетического сообщества с жалобой на допущенные Гарантированным покупателем и Кабинетом Министров Украины нарушения Договора об учреждении Энергетического сообщества.

По мнению международной юридической фирмы Ashurst LLP, действия Гарантированного покупателя и Кабинета Министров Украины содержат признаки ряда нарушений Договора об учреждении Энергетического сообщества, в частности, нарушают существующие запреты на: 1) любые дискриминационные практики; 2) злоупотребление доминирующим положением со стороны Гарантированного рынке; 3) искусственное создание преград для создания стабильного инвестиционного климата; 4) понижение доли производства электрической энергии из альтернативных источников.

Этой жалобой ДТЭК ВИЭ в предусмотренном Договором об учреждении Энергетического сообщества порядке просит Секретариат принять меры к прекращению продолжающегося невыполнения Украиной своих обязательств.

В случае если Совет Министров Энергетического сообщества установит нарушение Украиной ее обязательств, Совет министров Энергетического сообщества имеет право приостановить отдельные права Украины по соглашению, в частности, приостановить право голоса, право посещать заседание.