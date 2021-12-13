Энергетическая политика правительства Украины страдает от некомпетентности и коррупции, что привело к дефициту угля и созданию долгового кризиса в возобновляемой энергетике.

Об этом говорится в статье американского издания The National Interest, Пишет Цензор.НЕТ

"Энергетическая политика правительства страдает от некомпетентности и коррупции, которые делают страну более уязвимой для Москвы. Чтобы удерживать низкие цены на электроэнергию для домохозяйств и предприятий, правительство ввело ценовые ограничения на рынке электроэнергии, которые гарантируют, что тепловая генерация не будет иметь денег для покупки угля", - говорится в статье.

По данным авторов, поставки угля из США частично спасают ситуацию, но это заслуга скорее частного бизнеса, чем государства.

"ДТЭК импортировало угля (в основном из США), а также помогло заключить контракты на закупку угля для государства", - отмечают авторы статьи.

Помимо нехватки угля, правительство спровоцировало и кризис в сфере возобновляемых источников энергии. В частности, был накоплен долг за электричество, произведенное солнечными и ветровыми электростанциями, а его выборочное погашение обернулось международным скандалом.

"Экономический спад привел к накоплению долгов перед компаниями, которые производят возобновляемую энергию. Недавно были погашены долги, за исключением долга, принадлежащего ДТЭК, крупнейшему производителю ветровой энергии", - говорится в статье.

The National Interest отмечает, что провальная энергетическая политика подрывает стабильность и государственность Украины.