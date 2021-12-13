Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают владелицу ООО «Научно-производственное предприятие «Рост» Любовь Паронову в том, что она давала взятки должностным лицам Филиала «Центр обеспечения производства» «Укрзализныци» при закупке вагонных туалетов в 2017 году.

В начале декабря детективы провели обыски у Пароновой, а также у тогдашнего заместителя директора Департамента материально-технического обеспечения Таисии Олейник, которая вернулась на работу в УЗ осенью этого года, пишут Наші гроші.

Об этом свидетельствует постановление от 19 ноября Высшего антикорсуда, куда детективы обратились в рамках уголовного производства. Из постановления известно, что дело открыто по обращению народной депутатки Юлии Гришиной («Слуга народа»), возглавляющей Временную следственную парламентскую комиссию по проверке деятельности «УЗ».

Следствие установило, что в 2017 году ЦЗВ провел три закупки вакуумных туалетов для пассажирских вагонов, в результате чего были заключены договора с ООО «Научно-производственное объединение «МДС» на общую сумму 61,73 млн грн, и с ООО «НПП «Рост» на сумму 225,09 млн грн.

Детективы получили информацию, что тогдашняя владелица «НПП «Рост» Любовь Паронова и должностные лица неоднократно предоставляли неправомерную выгоду должностным лицам «Укрзализныци» и «ЦЗР» для победы в тендерах. Это позволило фирме получить контракты на поставку туалетов по завышенной цене — около 1 миллиона гривен за комплект (два унитаза для туалетов в разных концах вагона и пневматическая система, устанавливаемая посреди вагона).

В суде детективы НАБУ ходатайствовали о разрешении на проведение обыска у Пароновой и у тогдашнего замдиректора Департамента материально-технического обеспечения Таисии Олейнык. Напомним, ее вернуло на работу в УЗ осенью этого года новое руководство госкомпании. С осени 2021 года, по данным НАБУ, она занимает должность директора Департамента закупок УЗ.

В начале декабря детективы НАБУ провели обыски у Олейника и Пароновой, а также у Григория Бойко, который получил должность члена правления «УЗ» 26 октября этого года, также уже при новом руководстве железной дороги. При предыдущем руководстве он был директором по инженерно-техническому обеспечению «УЗ».

Напомним, в сентябре 2021 года филиал «Пассажирская компания» АО «Украинская железная дорога» закупил запчасти к вакуумным туалетам. Цены уже были выше 2017 года на 15%. К примеру, кнопки для смыва с 5900 грн подорожали до 6 790 грн, а седушки для унитазов подорожали с 8 200 до 9 456 грн.

Ранее СМИ писали о том, что нынешнее руководство УЗ вернуло на работу многих чиновников из орбиты экс-главы компании Кравцова. Так, к работе вернулся операционный директор Вячеслав Еремин, который работал при Кравцове, и при котором оборот вагонов компании был одним из наихудшим за все время ее существования.