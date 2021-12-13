Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Виктория Панченко рассказала, что Украина получила новый транш от МВФ, вследствие чего последние выдвинули к нашей стране ряд требований.

«Я не буду перечислять все, что наобещали МВФ наши власти. Буду говорить о главных моментах. Так вот, ожидается повышение тарифов и пенсионного возраста. Также весьма примечательные пункты по коммуналке и пенсиям. В коммунальной сфере власти уже с весны обещают отказаться от регулирования тарифов для населения. Также будут пересмотрены годовые контракты на газ для населения», - заявила Виктория Панченко.

По ее словам, это значит, что тарифы вырастут, при чем быстро. К примеру, говорит журналистка, электроэнергия может подорожать вдвое, отопление - втрое, вода - в 1,5-2 раза, а газ - в 4 раза.

«Это не шутка. Это правда. И остается надеяться разве, что на обвал цен на энергоносители на европейском рынке, но его, скорее всего, не будет. С учетом того, как растут цены. Но в меморандуме указано, что небогатых украинцев защитят за счет социальных программ и субсидий. Хотя пока на субсидии на следующий год заложили денег меньше, чем на этот», - добавила Виктория Панченко.

Как сообщала Politeka, Скаршевский рассказал, по какой причине МВФ так долго отказывал Украине в очередном транше кредита.

Также Politeka писала о том, что Скаршевский заявил, что инфляционная волна продлится и в следующем году.