Инициатива президента Владимира Зеленского о введении экономического паспорта украинская свидетельствует о том, что он не понимает принципов экономики, а также закладывает основы для нарушения конституционных прав украинцев.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, пишет РБК-Украина.

Так, в частности, он раскритиковал механизм, по которому деньги из так называемого «Фонда благосостояния будущих поколений» будут вкладываться в государственные облигации. Ведь таким образом государство вместо того, чтобы забирать рентные платежи в государственный бюджет и направлять их на необходимые выплаты, будет получать их в форме кредитных обязательств, и платить с них проценты.

«Они говорят: «Мы эти средства, которые соберем в Фонд Благополучия следующих поколений», вложим в государственные облигации. И это как раз очень напоминает историю с Чебурашкой и крокодилом Геной – когда Чебурашка несет чемодан, а Гена несет Чебурашку и чемодан. Почему? Потому что у вас ничего не меняется. Вы фактически 20 млрд грн вынимаете из доходов государственного бюджета, затем вкладываете эти средства в облигации государственного займа, и платите по ним проценты. Вы, таким образом, увеличиваете и сумму долга, да еще и на сумму процентов увеличиваете этот государственный долг», - пояснил экономист.

Таким образом, уточнил Кушнирук, за 18 лет у власти сформирует дополнительный долг, который ляжет на тех граждан Украины, которые достигнут 18 лет. Кроме того, сама система распределения не является справедливой – ведь, по инициативе президента, выплаты будут поступать только украинцам, рожденным с 2019 года. А все, кто родились раньше этого года, получат лишь дополнительное долговое бремя.

«Вы говорите, что мы будем это делать для тех, кто родился с 2019 года. А те, кто родились раньше - они ничего не получают? Они получат лишь государственный долг на себе, но при этом им не поступит никаких средств. Причем те, кто получат эти деньги в 18 лет скажут «ОК, я забираю деньги и уезжаю из этой страны». А те, кто останутся-будут платить их долги", - подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его убеждению, идею введения экономического паспорта украинца следует отсрочить до тех пор, пока в Украине не сформируется профицитный бюджет. Только тогда денежный избыток можно будет выводить в отдельный фонд.

"Пока же вся эта идея господина Зеленского-это классический пример непонимания экономических устоев. Президент инициирует абсолютно идиотскую идею, он абсолютно не понимает, о чем идет речь, и почему это не может работать в Украине. Но при этом в его окружении нет ни одного человека, который ему скажет, что это идиотизм и этого делать не нужно», - подытожил Кушнирук.

Как известно, законопроект президента Украины «Об экономическом паспорте украинца» (№ 6394 - 6397) уже внесен в Верховную Раду. Этот законопроект предусматривает создание Фонда будущих поколений (ФБП), участниками которого станут лишь граждане Украины, которые родились с 1.01.2019 (с года избрания Зеленского президентом). Выплаты, как прогнозируется, они получат после 18 лет, то есть не раньше, чем с 2037 года. Средства, аккумулированные в фонде, будут вкладываться в ОВГЗ.