Иностранные банки будут обжаловать противоправные действия властей Украины о блокировании выплаты средств "зеленых" еврооблигаций, которые привлекало НЭК "Укрэнерго", для погашения долгов перед предприятиями "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо юридических советников ДТЭК ВИЭ, которые сообщили "Укрэнерго" в качестве эмитента еврооблигаций и соответствующие ключевые иностранные финансовые учреждения (BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Rothschild & Cie; Bank of New York Mellon), которые были привлечены к организации выпуска и обращения еврооблигаций.