Иностранные банки будут обжаловать противоправные действия властей Украины о блокировании выплаты средств "зеленых" еврооблигаций, которые привлекало НЭК "Укрэнерго", для погашения долгов перед предприятиями "зеленой" энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо юридических советников ДТЭК ВИЭ, которые сообщили "Укрэнерго" в качестве эмитента еврооблигаций и соответствующие ключевые иностранные финансовые учреждения (BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Rothschild & Cie; Bank of New York Mellon), которые были привлечены к организации выпуска и обращения еврооблигаций.
В частности организации были проинформированы о признаках нарушений уголовного законодательства Англии и исследования факта наличия события нарушения обязательств Украины относительно необеспечением надлежащего целевого использования средств еврооблигаций на пропорциональную выплату долгов всем "зеленым" производителям.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.
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ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.