Журналистка Катерина Котенкова заявила о низком уровне социальной защищенности граждан в Украине, который приводит к распространенной бедности среди украинцев.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова отметила, что в следующем году минимальная пенсия увеличится всего на 159 грн, а размеры прожиточного минимума существенно отличаются от его реальных показателей – величины, достаточной для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья.

«Сэкономили в правительстве и на минимальной зарплате. Ее увеличат всего на 200 грн до 6700 грн (или 3%) и только с октября. И это при том, что инфляция при самых скромных прогнозах составит более 6%. Это фактически означает снижение реального размера зарплат украинцев. Поэтому понимаем, что следующий год лучше не станет», - заявила журналистка.

По ее словам, многие украинцы понимают реальность положения, о чем говорят данные Госстата. Катерина Котенкова отметила, что, согласно статистике, 67% домохозяйств относят себя к категории бедных, а в рамках опроса Киевского международного института социологии 14% респондентов признались, что им не хватает денег даже на еду. В то же время, добавила журналистка, детский фонд при ООН отмечает, что в Украине больше всего недоедающих среди стран Европы.

Катерина Котенкова прокомментировала также ситуацию с субсидиями, нормы получения которых на фоне повышения цен и роста налогов ужесточаются, а с 1 октября правительство отменило так называемые карантинные социальные нормы потребления, которые на 50% повышали размер субсидиарных выплат. Это, по ее словам, приведет к уменьшению субсидиарных выплат на коммуналку.

«С каждым годом финансирование социальной сферы сокращается. Про пенсионеров я вообще молчу. Минимальная пенсия в следующем году увеличится на 159 грн. Что такое 159 грн? Это копейки. Но при этом правительство при каждой возможности хвастает поэтапным мизерным повышением пенсии», - говорит журналистка.

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