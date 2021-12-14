Журналистка Любовь Завальнюк рассказала, чего ожидать украинской экономике в 2022 году, в частности касаемо инфляции и курса гривны.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Любовь Завальнюк отметила, что в Украине за 2021 год вырос ВВП. При этом, по ее словам, несмотря на предпосылки для экономического роста, негативных прогнозов для украинской экономики все же больше.

«Начнем с самой злобной крысы, которая проедает дырку в нашем кармане – инфляция. Эта зараза «съест» почти весь экономический рост. Уже в этом году цены на все выросли просто невероятно быстро. Экономисты подсчитали, что рост потребительских цен ускорился до 11%. И на минуточку, это рекорд за 3,5 года. Соответственно нынешние цены разгоняют высокий потребительский спрос внутри нашей страны», - объяснила Любовь Завальнюк.

По ее словам, Нацбанк в своем отчете указал, что причина роста цен – это увеличение промышленных трат и высокие мировые цены на сырье. Журналистка отметила, что как бы нам не говорили о постепенном ослабление влияния этих факторов, украинцы все равно чувствуют, что давление сохраняется.

«Хотя по прогнозу Нацбанка к концу 2022 ожидает понижения инфляции в 5% и возможно даже сохранение жесткой монетарной политики в 2022-2023. Но тут сразу же замечу, что учетную ставку планируют удерживать не ниже 8,5% минимум до 3 квартала 2022 года, а не до 2 квартала, как ожидалось в июле. Так что верить прогнозу о понижении уровня инфляции не стоит», - заявила Любовь Завальнюк.

Она также рассказала, что будет с нашей гривной в следующем году. Журналистка поделилась мнением руководителя отдела аналитики Андрея Шевчишина, который прогнозирует, что в течение следующего года коридор среднего курса составит 28,3-28,9 грн/долл.

Как сообщала Politeka, промышленник Павел Штутман рассказал о том, что стремительное повышение цен на энергоносители в Украине может больно ударить по машиностроительной отрасли.

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