Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.
6 из 8 ТЭС ДТЭК за этот период увеличили свой запас угля.
Он сократился только на Криворожской и Луганской ТЭС. Поставки на Луганскую ТЭС заблокированы Россией с 1 ноября. На станцию нет технической возможности подвозить уголь, поскольку подъездной путь к ТЭС лежит только через оккупированную территорию Луганской области или территорию РФ.
На государственных ТЭС «Центрэнерго» запасы угля упали: на 68% на Углегорской ТЭС и на 7% на Змиевской. На Трипольской ТЭС под Киевом запасы угля выросли на 4%.
Славянская ТЭС «Донбассэнерго» увеличила запас угля на 6 тыс. т – с 29,9 до 32 тыс. т.
Как сообщалось, с конца ноября в Украину прибыло три судна с импортным углем из США: 60,5 тыс. тонн, 75 тыс. тонн и 66 тыс. тонн.
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ДТЭК ожидает прибытие в украинские порты в декабре 2021 - начале января 2022 года еще 3 судна с американским углем.