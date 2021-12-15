Экономист Юрий Атаманюк объяснил, что налоговая амнистия действительно нужна Украине, а также назвал причины, по которым она работает неэффективно.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщает эксперт, согласно разным оценкам люди на руках имеют более 50 млрд долларов, которые можно было бы привлечь в экономику при соответствующих условиях и дать ей значительный толчок для развития. «Налоговая амнистия – это позитивный шаг и общемировая практика, тем более мы без налоговой амнистии не можем», - подчеркивает Юрий Атаманюк. В частности, он рассказывает о периоде 1990-х, когда Украина вышла из СССР. Экономист вспоминает, что тогда не было границ, налоговой и общей системы валют, а образцы договоров часто приходилось просто придумывать.

Следовательно, констатирует эксперт, проведение налоговой амнистии – это положительный факт, но важные методы реализации. «Уже прошло 4 месяца и можно сказать, что 300 миллионов гривен, которые задекларировали, это фиаско. В Италии за этот же период во время амнистии люди задекларировали 53 миллиарда евро», - рассказывает Юрий Атаманюк.

В то же время он добавляет, что налоговая амнистия должна быть безусловной, только тогда можно добиться ее максимальной эффективности. В Украине же, говорит экономист, под амнистию не подпадают лица, которые раньше были на государственной службе или работали на госпредприятиях.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, как Запад относится к Украине.

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