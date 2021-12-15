Депутат Верховной Рады VIII-IX созыва Вадим Ивченко рассказал, почему Украина не может пойти по пути развития западных стран, а должна ориентироваться на собственную финансовую систему.

Об этом он рассказал в программе #SaveФОП с Сергеем Доротичем.

“Конечно, нужно равняться на западные страны. Нужно идти по такому пути. Но мы достаточно далеко от них. У нас совсем другая финансовая система. Сегодня даже когда выступал в Федерации футбола, я говорил о том, что у нас даже совсем по-другому финансируются футбольные клубы. У нас все совсем по-другому. Мы страна, которая только встает на ноги. Нам нужно предоставить возможность кредитов, налоговых льгот максимально больше, и сделать так, чтобы у нас было не до 2 млн физических лиц-предпринимателей, а было 5-6-7”, - сказал Вадим Ивченко.

Он отметил, что после того, как в Украине вырастет количество предпринимателей, нужно будет следить за тем, чтобы не было теневых схем, “обнала”.

“Но дайте возможность людям кормить свои семьи. Не за 2000 или 6500 идти на минимальную заработную плату, а действительно давать кормить. Так шли все страны. И я уверен, что это правильно было бы именно так и развиваться. Давать максимально большие возможности для маленького бизнеса, участия в тендерах, аукционах и т.д. Давать им максимально удешевленное финансирование. Это правильно, и так Соединенные Штаты в принципе и двигались”, - добавил Вадим Ивченко.

Как сообщала Politeka, Игорь Рейтерович отметил, что Запад заинтересован в том, чтобы в Украине был нормальный бизнес.

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