"Доение" госпредприятий является источником денег для "зарплат в конвертах" депутатам и чиновникам. Разумеется, если госкомпании приватизировать, то власти не смогут их так использовать. Выпускать из-под своего контроля ОГКХ власти не хотят еще и потому, что коррупционные доходы от "Большого строительства", главной кормушки власти, могут сократиться", - написал экономист Борис Кушнирук в своем блоге на Liga.net.



По мнению эксперта, проведению конкурса по приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГХК) оказывается сопротивление со стороны неких «кураторов», приближенных к высшему руководству государства.



«Среди нынешних чиновников также есть те, кто не заинтересован в приватизации ОГХК. Хотя бы потому, что для них все наши госпредприятия выступают в качестве "дойных коров". К сожалению, мои опасения оказались небезосновательными. Сначала аукцион, назначенный на 31 августа, был отменен, объявив, что его проведут через два месяца. Затем еще раз перенесли, назначив на 20 декабря. Да, у каждого из этих решений были свои обоснования. Но если проведение аукциона снова отменят, тогда становится очевидным, что главная причина — приватизация этого предприятия не отвечает узкокорыстным интересам власти», – написал Кушнирук в своем блоге на Liga.net.



Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) занимается разработкой титано-циркониевых месторождений и производством рутилового, ильменитового и циркониевого концентратов, а также предоставлением услуг по обогащению концентратов.



Приватизацию ОГХК несколько раз переносили в 2017 и 2018 году. В феврале 2019 года компания была включена в список объектов крупной приватизации на 2019 год. С октября 2019 г. ОГХК находится в управлении Фонда госимущества. Продажу ОГХК планировали на май 2020-го, но отложили вместе с приостановкой крупной приватизации в марте 2020-го из-за пандемии COVID-19. В конце июня 2021 года Кабмин утвердил дату аукциона по приватизации ОГХК на 31 августа, но его также перенесли. Последний аукцион по продаже ОГХК был назначен на 29 октября, но перенесен на 20 декабря.



Стартовая цена – 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн. Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.