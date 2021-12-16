Об этом заявил экономист Алексей Кущ, пишет издание Гордон.

По его словам, законопроектом усиливается налоговое давление на мелких предпринимателей, а также усложняются условиях для их работы.

«Это и ведение книг учета, и инвентаризация, движение товарных средств со складов в магазин, ведение РРО, введение новых форм. У нас же микропредпринимательство – это 90% людей это не предприниматели, по сути. Это люди, которые просто выживают за счет предпринимательства. И вот это усложнения ведения бизнеса для них - это дополнительные накладные расходы, им надо будет брать каких-то бухгалтеров, консультантов, т.е. это все ухудшение их возможности выживать», - рассказал Кущ.

Он также отметил, что законопроектом вводится налог для жителей сельской местности, которые выращивают для продажи продукцию на своих участках, что станет для них непосильным. И многие вынуждены будут продать свою землю и уезжать в город.

«Вишенка на торте – это 12 минимальных зарплат, это если превышает твой доход 12 минимальных зарплат от овощеводства, то ты должен платить 18% подоходный налог. Причем это если раньше привязывали к площади участка, брали, например, два гектара, т.е. это только от двух гектаров начиналась такая норма. А теперь убрали норму 2 га. Т.е. ты можешь выращивать хоть 50 сотках этот урожай овощей, но если ты заработал больше 78 тыс. грн в год на этих овощах – значит, ты должен платить подоходный налог 18% за овощеводство», - объяснил Кущ.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.

Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что если законопроект о налоговых изменениях 5600 будет принят, это приведет к стагнации экономики, росту цен и обнищанию украинцев.

В свою очередь народный депутат Украины из фракции «Европейская Солидарность» Олег Синютка заявил, что власти используют законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а «домашним» – снизили. Так он прокомментировал нормы закона, согласно которым власть, повысив ренту на добычу железной руды и на водные ресурсы, оставила без изменения ренту на добычу марганцевой руды, которую в Украине монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский.