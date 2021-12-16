Об этом сообщил нардеп, лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, пишет Главком.

Весь импорт угля в Украину сейчас осуществляется по формуле «Роттердам+».



«Весь импорт угля из США, Колумбии, Казахстана, Польши – осуществляется по формуле «Роттердам+». Во всех контрактах прописана базовая цена угля у региона «Амстердам-Роттердам-Антверпен», – сообщил нардеп в своей колонке для издания «Главком».



Нардеп подчеркнул, что если бы для государственных шахт и сегодня действовала формула «Роттердам+» – проблем с углем мы не имели бы.



"На протяжении последних 5 лет я последовательно отстаиваю справедливую цену на уголь, которая отражена в индексе API2, «Роттердам+». Эта понятная для мирового рынка формула объективно была лучшим, что украинская власть сделала для угольной отрасли. 2016-2019 годы были лучшим временем для угольщиков, особенно по сравнению с тем, какой беспорядок творится сегодня», – подчеркнул нардеп.



Волынец убежден, что если бы формула и в дальнейшем применялась для государственных шахт, никакого дефицита угля на государственных ТЭС не было бы.



"Угольная отрасль стабильно развивалась, получая справедливую цену за свою продукцию и полностью обеспечивала бы потребности государственной генерации, 90% мощностей которой сегодня простаивают», – подчеркнул Волынец.



Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.



13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела «Роттердам+».