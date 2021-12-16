Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко, пишет РБК-Украина.

"Это просто пиар-идея. Потому что они собираются первые деньги выплатить в 2037 году. Понятно, что в 2037 году не будет ни Зеленского, ни «слуг народа», поэтому сейчас можно сказать все, что угодно. А отвечать за это им вряд ли придется", - сказал Гончаренко.

Он также обратил внимание, что эта программа дискриминирует украинских детей по возрасту, ведь средства получат только те, кто родился, начиная с 1 января 2019 года, что является несправедливым.

«Непонятно, почему они делят украинцев на тех, которые родились при президенте Зеленскому и всех остальных. Потому что вообще-то у нас Конституция говорит, что у нас нельзя никого дискриминировать по признаку любой, в том числе и от года рождения», - отметил Гончаренко.

Кроме того, по мнению депутата, средства, которые будут накапливаться на счетах детей по этой программе, со временем обесценятся и дети получат копейки, даже если программа будет реализована.

«Давайте посчитаем... Если в 2003 году мы начали соответствующую такую идею и дети, которые достигли 18-летия в 2021 году получили первые деньги. То сколько бы они получили? В 2003 году курс доллара к гривне был 5, а сейчас уже 27 грн. То есть все эти деньги были бы съедены полностью обезцінюванням гривны», - пояснил Гончаренко.

Ранее инвестиционный аналитик Сергей Фурса заявил, что идея об экономическом паспорте не может быть реализована в Украине, ведь приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансировке бюджета и кризису платежей.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.