Кременчугский НПЗ олигарха Игоря Коломойского за 9 месяцев 2021 года получил рекордную за 15 лет (с 2007 года) чистую прибыль 1,08 млрд грн.

Об этом свидетельствует копия финансовой отчетности «Укртатнафты», обнародована на сайте компании, передает Главком.

В аналогичный период 2020 года НПЗ в Кременчуге получил убыток 413 млн грн.

Одним из основных статей дохода НПЗ стала продажа дорожного битума для дорожного строительства в рамках президентского проекта «Большая стройка».

НПЗ реализовал за 9 месяцев 2021 года 121 тыс. т дорожного битума на сумму 1,4 млрд грн. Это обеспечило 14% доходов НПЗ. Для сравнения – продажа самого популярного в стране бензина марки А-95 обеспечила всего 9,6% выручки завода.

Напомним, Кременчугский НПЗ Коломойского является монопольным производителем нефтепродуктов в Украине с долей рынка в 90%. Также компания из орбиты Коломойского – ООО «ПБС» - является одним из крупнейших подрядчиков по проекту Зеленского «Большая стойка», получив от государства свыше 9 млрд грн.