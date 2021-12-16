Кременчугский НПЗ олигарха Игоря Коломойского за 9 месяцев 2021 года получил рекордную за 15 лет (с 2007 года) чистую прибыль 1,08 млрд грн.
Об этом свидетельствует копия финансовой отчетности «Укртатнафты», обнародована на сайте компании, передает Главком.
В аналогичный период 2020 года НПЗ в Кременчуге получил убыток 413 млн грн.
Одним из основных статей дохода НПЗ стала продажа дорожного битума для дорожного строительства в рамках президентского проекта «Большая стройка».
НПЗ реализовал за 9 месяцев 2021 года 121 тыс. т дорожного битума на сумму 1,4 млрд грн. Это обеспечило 14% доходов НПЗ. Для сравнения – продажа самого популярного в стране бензина марки А-95 обеспечила всего 9,6% выручки завода.
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Напомним, Кременчугский НПЗ Коломойского является монопольным производителем нефтепродуктов в Украине с долей рынка в 90%. Также компания из орбиты Коломойского – ООО «ПБС» - является одним из крупнейших подрядчиков по проекту Зеленского «Большая стойка», получив от государства свыше 9 млрд грн.