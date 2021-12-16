Политический аналитик Руслан Бизяев прокомментировал западные экономические санкции против Российской Федерации, их причину и цель, а также эффект, который они дали.

Своё мнение эксперт высказал в программе «Прогноз» на канале «Знай 24».

«Санкции изначально были призваны не задавить Россию, а заставить Путина играть по правилам. Но процесс пошёл не так, как было задумано. Во-первых, самые болезненные санкции против России так и не были введены. Например, она не была отключена от системы SWIFT, речь не шла о запрете на покупку российских энергоносителей. Самым тяжёлым ударом для неё стал бы запрет продавать ей технологии. Но ещё Ленин говорил, что за 200 процентов прибыли капиталисты продадут верёвку, на которой их повесят. А эти 200 процентов прибыли – цифра, конечно, условная – ещё с 2015 года начали делать своё дело. Были найдены «прокладки», через которые можно вести бизнес с Россией. О Беларуси в этом качестве знают все, но были и другие, как я их называю, политические офшоры», - рассказывает Руслан Бизяев.

По его словам, в этом качестве использовались и среднеазиатские страны, и страны АТР, и даже некоторые европейские государства.

«В итоге Европа поняла, что она несёт от санкций односторонние убытки. И теперь она декларирует определённые политические цели, но не трогает экономику. В глобальном плане это означает, что европейские элиты уже ментально созрели для проекта общего рынка. Но этот проект нереален до тех пор, пока доллар остаётся мировой резервной валютой», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал вероятность введения новых американских санкций против России.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Бизяева, Минские соглашения мертвы, но альтернатива им не создана.