Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Валентина Наливайченко в Facebook.
"Получил ответ НАПК на свое депутатское обращение по поводу антикоррупционной экспертизы проекта закона о введении временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности поставки электрической энергии. НАПК заявило о проведении анализа и проверки. Надеемся на учет замечаний и корректность выводов Агентства", - сообщил нардеп.
По его словам, энергетическая отрасль находится в кризисном состоянии. Из-за дефицита угля, простаивают государственные ТЭС.
"В то время как замкнутый круг коррумпированной системы высших звеньев управления делает невозможным принятие эффективных решений в интересах государства и народа", - подчеркнул нардеп.
Как сообщалось ранее, инвесторы в предприятия возобновляемой энергетики также выступили против внесения изменений в законодательство о введении временных администраций на "зеленых" электростанциях.
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Также директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявлял, что законопроект о временных администрациях создает коррупционные риски и может привести к развалу энергетической системы страны.