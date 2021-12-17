Законопроект об экономическом паспорте – это пиар-ход президента с целью переизбрания на второй срок.

Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет Главком.



«Законопроект непростой, он не касается исключительно детей и не столько детей. Это совсем другая политика, которая имеет прежде всего политический окрас. Это предвыборная программа президента и вообще это его заявка на то, что будьте со мной 18 лет, и я выполню свое обещание!», – пояснила Южанина в эфире телеканала «Украина 24»

Она также обратила внимание на то, что схема, по которой предполагается накопление и сохранение денег, является сложной и рискованной, поэтому возможность реализации проекта вызывает много вопросов.



"В проекте закона предусмотрен ежегодный рост рентной платы и за счет тех дополнительных поступлений формирования Фонда будущих поколений. Фонд-это юридическое лицо, которое будет осуществлять операционную деятельность. Но еще большое количество субъектов хозяйствования, при том частной формы собственности, которые будут обеспечивать обеспечения тех денег, направлять их для того, чтобы они приносили инвестиционный доход ради того, чтобы спустя 18 лет эти накопления не потеряли свою ценность и стоимость... А вообще там предлагается очень большая схема по использованию этих средств в течение 18 лет и т.д.», – рассказала Южанина.



Ранее народный Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения. В свою очередь инвестиционный аналитик Сергей Фурса заявил, что такая идея не может быть реализована в Украине, ведь приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансировке бюджета и кризису платежей.



Напомним, 6 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о введении «экономического паспорта украинца». Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.