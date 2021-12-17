Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что Украине необходимо провести реформу жилого фонда, чтобы модернизировать аварийные дома.
Об этом он рассказал в программе Петра Охотина «Tiger news».
Как рассказывает эксперт, работать над жилищной реформой первыми начали в Восточной Германии, как только она объединилась с Западной Германией. Он подчеркивает, что Украина не сможет провести модернизацию домов, не приняв новые законы и не изменив систему вообще.
Олег Попенко акцентирует на том, что государству необходимо провести реформу жилищного фонда, поскольку иначе дома и в дальнейшем будут вызывать бедствия. «Они постоянно рушатся, взрываются и гибнут люди – это результат того, что дома уже исчерпали свой срок эксплуатации», - говорит он.
Гость программы акцентирует внимание на том, что без ремонтных работ эти взрывы газа, обвалы домов и смерти будут продолжаться и дальше. «148 тысяч жилых домов в Украине нуждаются в немедленном капитальном ремонте – они исчерпали свой срок эксплуатации», - подчеркивает Олег Попенко.
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Как сообщала Politeka, Попенко рассказал, почему многие дома в аварийном состоянии.
Также Politeka писала о том, что Попенко сообщил, что облгазы признаны правыми по поводу начисления потребителям морозных коэффициентов.