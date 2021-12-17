Председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Елена Сотскова рассказала, как взаимосвязан прожиточный минимум с пенсиями.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин.

«Прожиточный минимум, на мое субъективное мнение, у нас абсолютно нереальный и на сегодняшний день не включает массы факторов. Он не включает затраты на одежду, почему-то считается, что людям не надо покупать себе одежду. А пенсия должна быть не меньше,чем прожиточный минимум для нетрудоспособного лица, и это законодательная норма. Поэтому каждый раз, когда у нас повышается прожиточный минимум для нетрудоспособного лица, у нас поднимается и минимальный размер пенсии», - рассказала Елена Сотскова.

Елена Сотскова сказала, что наш прожиточный минимум не соответствует реальной покупательской способности на 100%, и тут не надо быть большим экспертом. Тем более, что покупательская способность падает за счет инфляции, подчеркнула она, если взять 2 000 гривен в 2011 году – это были одни деньги, а в 2021 году – это совершенно другие деньги и многим их может не хватить, чтобы пойти в магазин.

«Точечные повышения пенсий – это на самом деле все, что сейчас может сделать правительство. С 1 января повышается прожиточный минимум для нетрудоспособного лица,и это будет 1 934 гривны, соответственно минимальная пенсия сейчас 1 854 гривны, а поднимется до уровня 1 934 гривны. И 35% пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, как раз и увидят это повышение. И лично я никогда не понимала, как выживают одинокие пенсионеры с такой пенсией», - резюмировала Елена Сотскова.

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