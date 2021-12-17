Финансист Сергей Фурса рассказал, что с 2006 года Украина стала в 2 раза меньше потреблять газа, что является прорывом.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

«У нас случился огромный прорыв в энергоэффективности в стране за последние 20 лет. В 2006 году Украина потребляла 70 млрд кубометров газа, а сейчас потребляет – 30», - отметил Сергей Фурса.

По словам эксперта, даже если вычесть из этой статистики временно неподконтрольные Украине территории, то всё равно: Украина по сравнению с 2006 годом начала потреблять в 2 раза меньше газа.

«Понятно, что ещё работы непочатый край. Надо понимать, что когда вы зимой приезжаете в Англию, то там в домах холодно. Если вы ходите дома в футболке, то вам скажут «Надень свитер! И не подкручивай батареи!», - подчеркнул Сергей Фурса.

Как отметил эксперт, также существует разница в менталитете: украинцы не так бережливы, как жители Запада, несмотря на то, что они в разы богаче.

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