Компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского 16 декабря признана победителем по двум тендерам на ремонт дорог с общей стоимостью 645 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системы ProZoro по тендерам ГП "Дороги Прикарпатья".

"ПБС" окружение Коломойского признано победителем в двух тендерах по интервалам в 2 часа.

За первый тендер на мелкий ремонт дорожного покрытия в Ивано-Франковском районе компания "ПБС" получит 422 млн грн., за второй - 222 млн грн.

По данным государственного портала публичных финансов spending.gov.ua только с начала декабря компания Коломойского получила из бюджета 807 млн грн.

Для сравнения, в ноябре компания "ПБС" получила из бюджета 989 млн грн.

Напомним, компания " ПБС " окружение олигарха Игоря Коломойского начала 2021 года получила из бюджета 5,7 млрд грн, сообщало здание "наши деньги".

В 2020 году компания "ПБС" увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".