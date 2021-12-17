Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системы ProZoro по тендерам ГП "Дороги Прикарпатья".
"ПБС" окружение Коломойского признано победителем в двух тендерах по интервалам в 2 часа.
За первый тендер на мелкий ремонт дорожного покрытия в Ивано-Франковском районе компания "ПБС" получит 422 млн грн., за второй - 222 млн грн.
По данным государственного портала публичных финансов spending.gov.ua только с начала декабря компания Коломойского получила из бюджета 807 млн грн.
Для сравнения, в ноябре компания "ПБС" получила из бюджета 989 млн грн.
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Напомним, компания " ПБС " окружение олигарха Игоря Коломойского начала 2021 года получила из бюджета 5,7 млрд грн, сообщало здание "наши деньги".
В 2020 году компания "ПБС" увеличила доходы в четыре раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".