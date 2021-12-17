Компания ДТЭК все доступные средства направляет на импорт дополнительных объемов угля для прохождения осенне-зимнего периода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление менеджера по стратегическим коммуникациям ДТЭК Александра Шевелева.
"По состоянию на 1 октября ДТЭК уже законтрактовал существенную часть необходимого угля, в том числе был оплачен аванс в размере около 45 млн долларов, а в 4 квартале этого года компания дополнительно заплатила около 74 млн долларов, что больше чем итоговый баланс денежных средств по состоянию на 1 октября", - сообщил он.
В целом за третий и четвертый квартал компания направила 120 млн долларов на импортный уголь для обеспечения ТЭС в период ОЗП.
Дефицит угля, по его словам, возник из-за того, что в мае-июле 2021 года у генерирующих компаний не было денег на закупку топлива из-за аномально низких цен на электроэнергию.
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"Немаловажный фактор, который второй год подряд негативно влияет на подготовку к отопительному сезону - это импорт электроэнергии по демпинговым ценам. Вот только вчера на фоне новостей о возможном возобновлении импорта из Беларуси цена электроэнергии на РСВ обвалилась на 13%. В целом импорт электроэнергии из России и Беларуси только за период с января по июнь 2021 года отобрал у отечественных генерирующих компаний почти миллиард гривен, чего по тогдашним ценам хватило бы на закупку 350 тыс. тонн угля. Именно столько сейчас не хватает для обеспечения минимально гарантированных запасов", - заявил представитель ДТЭК.
Ранее сообщалось, что ДТЭК законтрактовал 8 судов с углем из США и Колумбии, общим объемом почти 545 тыс. тонн.
В ноябре компания импортировала 100 тыс. тонн угля, а за три месяца - 455 тыс. тонн. Всего законтрактовано более 1 млн тонн импортного топлива.
В декабре запасы угля на ТЭС ДТЭК Энерго выросли на 35%, тогда как на государственных ТЭС запасы упали на 15%.