Инициировать «Экономический паспорт украинца» в ситуации кризиса в стране могут только непрофессионалы в экономике.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко.

«То, что пытаются сделать – это при глубоко дефицитном бюджете, глубоко дефицитном Пенсионном фонде, при невыполнении местных бюджетов и при экономическом кризисе заниматься вот этими утопическими историями – это только могут люди с плохим экономическим образованием», - сказал Николаенко.

По его словам, развитые государства могут позволить себе запускать подобные программы, но не Украина, поскольку в нашей стране совершенно иная экономическая ситуация.

«Это работающие сценарии в Саудовской Аравии, Эмиратах, Норвегии, у которых совершенно другие структуры дохода в бюджет, совершенно другая логика управления и все остальное», - объяснил Николаенко.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на получение образования или покупку жилья.

Ранее член экономического дискуссионного клуба Олег Пензин заявил, что реализация президентской инициативы об экономическом паспорте украинца приведет к недофинансированию пенсий и социальных выплат.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина заявила, что эта инициатива президента – политический пиар и элемент предвыборной программы, нацеленный на то, чтобы украинцы избрали Зеленского на второй президентский срок.