Экономист Юрий Атаманюк назвал украинцев наиболее выносливой нацией и объяснил, какими могут быть последствия дефицита газа.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

По словам экономиста, украинцы являются наиболее выносливой нацией, поскольку им пришлось пройти такие испытания, которые еще никому не выпадали. Сейчас, говорит он, Украина должна пройти экономический кризис. Как предупреждает эксперт, уже сегодня можно сказать, чем для Украины обернется нехватка энергоресурсов – остановкой предприятий и потерей рабочих мест.

Юрий Атаманюк объясняет, что себестоимость продукции химической и стекольной промышленности на 80% состоит из газа. «Недавно была новость, что Украина начала импортировать из России, помимо разных продуктов питания, огурцы. Почему? Потому что теплицам тоже нужен газ», – отмечает он.

Следовательно, констатирует экономист, украинцы еще больше будут выезжать в Европу на заработки. «А там уже работает геометрическая прогрессия: чем больше выехало, тем больше выедет в следующий год», - подчеркивает Юрий Атаманюк. К тому же, акцентирует он, европейцы любят трудовых мигрантов из Украины, поскольку они работают много, а просят – мало, потому что дома получают и того меньше.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что политические заявления влияют на стоимость энергоресурсов в Европе.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк объяснил, что налоговая амнистия действительно нужна Украине.





