Журналистка Любовь Завальнюк прокомментировала условия работы в сфере ЖКХ, где дворники не получают ни адекватного рабочего места, ни нормального отношения к ним и их труду.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«ЖКХ - да, все мы знаем эту аббревиатуру и нас только от одной мысли о ЖКХ пробивает дрожь. Сразу перед глазами картинка недоброжелательных сотрудников, вечных ожиданий аварийки и, честно говоря, мы как клиенты ЖКХ имеем полное право критиковать эту сферу. Но это лишь последствия, я хочу поделиться с вами своими мыслями о работе самой сферы ЖКХ изнутри. Ведь это же просто ужас», - заявила Любовь Завальнюк.

Она отметила, что попыталась охватить этот вопрос в масштабах страны, приводя пример разных регионов, в частности, коммунальное предприятие в Чернигове, на руководство которого работают где-то 150 дворников, все из которых – женщины.

«У абсолютного большинства дворников нет обустроенных унитазами туалетов, нет воды, нет даже розетки для чайников. У некоторых нет даже заброшенной каптёрки, где можно банально переодеться - просто какой-то шкаф под лестницей для лопастей, веников», - рассказала Любовь Завальнюк.

Журналистка подчеркнула, что эти люди также платят налоги и достояны нормальных условий работы. Она отметила, что без их труда наши улицы будут потопать в мусоре. Любовь Завальнюк добавила, что они работают с 5 утра и даже в выходные и праздники, но за свой труд не получают ни достойного рабочего места, ни нормального инвентаря, а также и нормального отношение к ним в государстве.

«В то время пока Илон Маск осваивает космос, а молодёжь мечтает про 5G интернете дворники ЖЭКов, женщины, не имеют туалета. Мне вот интересно, когда чиновники открывают очередной биотуалет, они вообще понимают, что у большинства дворников нашей страны нет ни уборной, ни толком рабочего места? Как пример вам город Чернигов», - говорит журналистка.

Как сообщала Politeka, журналистка Любовь Завальнюк рассказала о подорожании продуктов: “Прогноз неутешительный”.

Также Politeka писала о том, что Панченко прокомментировала последнее в этом году повышение пенсионных выплат.