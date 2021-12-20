Своё мнение он высказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«Когда-то казалось, что США остановятся в наращивании своего государственного долга, но сейчас создаётся впечатление, что этот процесс – навсегда. Свои проблемы американцы осознали ещё до прихода к власти Трампа. Тогда стали появляться различные бредовые идеи: например, выпустить одну монету стоимостью в весь государственный долг США. Это, конечно, чушь, но все понимают, что с проблемой госдолга нужно что-то делать. Ведь он – обратная сторона долларовой монополии США в мире, обратная сторона обязательного отрицательного сальдо. Что с этим делать? Какие у Америки новые рынки? Обычно отвечают: виртуальные. Это хороший ответ, но что делают США для проникновения на виртуальные рынки?», - спрашивает Дмитрий Джангиров.
По его словам, убедительных ответов нет.
«Мировая общественность не понимает, как будет действовать руководство США, как оно будет решать эти проблемы», - отмечает Дмитрий Джангиров.
Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал итоги пресс-конференции президента Владимира Зеленского.
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Также Politeka сообщала, что, по мнению Джангирова, в Украине пока нет консенсуса олигархов против Зеленского.