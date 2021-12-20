Украинская прокуратура не предъявила Игорю Коломойскому никаких обвинений, не смотря на то что Министерство финансов Украины и Приватбанке официально обвиняют его в мошенничестве и присвоении 5,5 млрд долларов средств вкладчиков банка.

Об этом говорится в статье Financial Times, пишет "Главком".

«В ходе многих судебных разбирательств в нескольких юрисдикциях украинские власти и ПриватБанк заявляли, что Коломойский и его партнеры выкачивали из принадлежащего им банка деньги. Украинские прокуроры не предъявили Коломойскому никаких обвинений», - отмечает издание.

По оценкам экспертов и дипломатов, на которых ссылается Financial Times, Игорь Коломойский может извлечь выгоду от так называемого закона об олигархах из-за его избирательного применения.

«Некоторые эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон о деолигархизации для избирательного преследования нелояльных бизнесменов. «Вопрос в том, будет ли одинаковый подход ко всем олигархам», – говорит Дарья Каленюк (исполнительный директор ЦПК – прим.). Она указала на положительное освещение Зеленского на каналах Игоря Коломойского, олигарха, который спонсировал президентскую выборную кампанию», - говорится в статье.