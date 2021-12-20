На сайте Министерства инфраструктуры Украины появилась очередная публикация проекта Приказа, которым предлагается утвердить Порядок поэтапного сокращения срока эксплуатации грузовых вагонов. Это уже шестая по счету редакция документа, в которой эксперты Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации предоставляют свои предложения, сообщается на сайте ЕВА.

К сожалению, недостатки предыдущей редакции документа оказались и в новой версии, поэтому Ассоциация в очередной раз обратилась к Мининфраструктуры с просьбой доработать проект Приказа и включить три основных комментарии от бизнес-сообщества. В контексте этого документа эксперты Ассоциации считают необходимым:

Во-первых, отойти от подхода каскадного способа списания вагонов и установить ограничение на продление срока службы только для универсальных полувагонов, зерновозов на уровне коэффициента 1,5 от нормативного срока их службы, а для цистерн – на уровне коэффициента 2,5 от нормативного срока их службы. Во-вторых, не вводить ограничения по предельному сроку службы для специализированных вагонов. И в третьих, не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, решение в отношении которых уже было принято до момента вступления в силу проекта приказа. Ранее Ассоциация уже предоставляла свою более подробную аргументацию относительно этих трех пунктов.

Эксперты Ассоциации убеждены, что принятие проекта приказа в такой редакции может привести к дефициту вагонов, который может повлечь за собой рост цен на вагоны и повышение транспортных расходов предприятий (в частности, грузоотправителей), снижение их конкурентоспособности.

Мы приглашаем Мининфраструктуры к диалогу по этому вопросу, чтобы наконец выработать сбалансированный документ и завершить «эпопею» с принятием Порядке поэтапного сокращения срока эксплуатации грузовых вагонов.