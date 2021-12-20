Экономист Юрий Атаманюк рассказал, каким должен быть рост украинской экономики для того, чтобы она развивалась, и что для этого нужно.
Об этом он сказал в программе #SaveФОП с Сергеем Доротичем.
“Чтобы экономика развивалась, она должна демонстрировать 7-8% роста ВВП в год. Тогда за 10 лет экономика удваивается. Еще за 10 лет она становится трехкратной от первичной. Можно было за 10 лет в три раза увеличить, а мы топчемся на месте. Для этого должна быть максимальная либерализация. Максимально низкие налоги для среднего и крупного бизнеса и единый, фиксированный, самый упрощенный налог… Для микробизнеса”, - сказал Юрий Атаманюк.
Он отметил, что у человека не должно быть паники при открытии нового дела и он не должен думать о налоговой.
“Заработал человек. Он же не отправил эти деньги в Швейцарский банк? Это же ФОПы, микробизнес. Даже если нет учета, то он эти деньги пойдет в магазин купит с ПДВ, ЕСВ и подоходным налогом хлеб и колбаску. Он, дай Бог, имеет запас – пошел, купил квартиру у застройщика. И все эти деньги он опосредованно вернул”, - добавил Юрий Атаманюк.
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