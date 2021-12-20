Генерал-майор налоговой милиции экономист Юрий Атаманюк прокомментировал нынешнее положение украинского бизнеса и возможные способы для его изменения к лучшему.

Его слова прозвучали в программе Сергея Доротича #SaveФОП.

«В отношении экономики я придерживаюсь либеральных взглядов. Я считаю, что государство должно создавать условия, чтобы люди хотели заниматься бизнесом и расширять его, чтобы они стремились реинвестировать в свой бизнес. Нужно исходить из того, что богатое государство – это результат жизнедеятельности богатых людей, а никак не наоборот. Поэтому я поддерживаю движение SaveФОП. Нужно обратить внимание на то, кто в последние три года занимается в нашей стране реформированием в области экономики и фискальной политики. Это в первую очередь руководитель профильного парламентского комитета Гетманцев и министр финансов Марченко. Их экономическая доктрина – это максимальная прозрачность, максимальная фискализация, поиск резервов для увеличения налогов», - отмечает Юрий Атаманюк.

По его словам, такой курс ведёт к появлению всё новых налогов.

«Власть предполагает увеличить доходы бюджета за счёт введения новых сборов и платежей. Я надеюсь, что это – результат искреннего заблуждения, а не умысла», - говорит Юрий Атаманюк.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о последствиях энергетического кризиса.

Также Politeka сообщала, что Атаманюк указал на факторы, которые влияют на стоимость энергоносителей.