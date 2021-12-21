Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты».

«Согласно закону судья на пенсии может получать до 80% зарплаты от той, которую получает на аналогичной должности. И это происходит при том, что средняя выплата по стране увеличилась всего лишь на 400 гривен. Более того, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что к началу следующего года средний размер пенсии будет составлять 4 тысячи гривен», - рассказала Любовь Рыбалко.

Ведущая сказала, что никто не говорит, где же будут на это брать деньги. Или просто потом скажут, что нужно срочно вводить накопительную систему, сообщила она, и продолжат брать деньги у казначейства. В декабре увеличат минимальную зарплату до 6 500 гривен, подчеркнула она, и к этой цифре привязан размер пенсий. То есть на поднятие выплат могут надеяться украинцы старше 65 лет, считает она, имея необходимый стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

«При этом пенсия вырастет всего на 200 гривен, а также возрастут индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж. Надбавку за каждый год стажа сверх нормы увеличат с 18 грн 50 коп. до 19 грн 30 коп. Кроме того, для всех пенсионеров, которые получают 1 854 гривны, размер минимальной пенсии повысят всего на 80 гривен. При этом также вырастут налоги и штрафы, которые привязаны к размеру минималки. А вот уже в следующем году украинцам обещают сразу шесть повышений пенсий, при этом выплаты будут расти по-разному», - резюмировала Любовь Рыбалко.

Как сообщала Politeka, Себастьянович заявил, что у Украины есть три большие проблемы, которые нужно решить.

Также Politeka писала о том, что Панченко рассказала о декабрьском повышении пенсий.