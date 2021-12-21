Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
«Произошло смещение потребительских расходов в направлении товаров: ты стал сидеть дома, и тебе нужен больше телевизор, тарелки – то есть то, что тебе раньше не нужно было. Это всё временные локальные спросы, но массовое изменение в образе жизни людей требует определенных капитальных затрат», - отметил Дмитрий Некрасов.
По словам эксперта, за последние года из-за пандемии образ жизни многих людей поменялся, что изменило спрос на товары, которые больше входят в концепции длительного пребывания дома. Также экономист привёл пример, что человек после начала пандемии может отказаться от общественного транспорта и купить индивидуальный.
«Я не говорю, что это прям массовая мотивация, но она присутствует. Сильно вырос спрос на мебель и на различные товары для ремонта дома. Произошли изменения структуры спроса со смещением в неожиданные области», - сказал Дмитрий Некрасов.
По мнению экономиста, данный эффект будет наблюдаться временно. По словам эксперта, из-за того, что ограничения связанные с пандемией затронули практически всех людей, то тенденция перенаправления спроса на специфические товары оказалось значительной.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
"Мастер Шеф", любимица зрителей вылетела за шаг до суперфинала: "Очень несправедливо"
Ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером: «Пришло время…»
Муж Дорофеевой Дантес рассказал о больших переменах в жизни и поблагодарил жену: появились фото
Решетник не устоял перед бабушкой "Холостяка" Заливако, которой исполнилось 100 лет: "Жду на проекте..."
Как сообщала Politeka, Павел Себастьянович рассказал, как на самом деле работают украинские социальные фонды.
Также Politeka публиковала слова Михаила Чаплыги: Вся риторика США развернулась на Китай.