Экономист Дмитрий Некрасов рассказал, как пандемия повлияла на потребительские расходы и спрос на различные товары.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Произошло смещение потребительских расходов в направлении товаров: ты стал сидеть дома, и тебе нужен больше телевизор, тарелки – то есть то, что тебе раньше не нужно было. Это всё временные локальные спросы, но массовое изменение в образе жизни людей требует определенных капитальных затрат», - отметил Дмитрий Некрасов.

По словам эксперта, за последние года из-за пандемии образ жизни многих людей поменялся, что изменило спрос на товары, которые больше входят в концепции длительного пребывания дома. Также экономист привёл пример, что человек после начала пандемии может отказаться от общественного транспорта и купить индивидуальный.

«Я не говорю, что это прям массовая мотивация, но она присутствует. Сильно вырос спрос на мебель и на различные товары для ремонта дома. Произошли изменения структуры спроса со смещением в неожиданные области», - сказал Дмитрий Некрасов.

По мнению экономиста, данный эффект будет наблюдаться временно. По словам эксперта, из-за того, что ограничения связанные с пандемией затронули практически всех людей, то тенденция перенаправления спроса на специфические товары оказалось значительной.

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