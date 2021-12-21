Экономист Дмитрий Некрасов сообщил, что Соединенные Штаты имеют более низкую инфляцию, чем Россия, а также рассказал, какие показатели у других государств мира.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Как сообщает гость программы, Европейский центральный банк печатает больше, чем Соединенные Штаты, если смотреть на проценты. В то же время Дмитрий Некрасов отмечает, что процент, под которым государственный банк выдает кредит коммерческим в Европе, ниже, но печатает она все же больше. «В Испании, Италии и Германии мы видим серьезный разгон инфляции, но при этом у Скандинавии и Франции всё абсолютно в пределах нормы – 2%», - рассказывает он.

Самую высокую инфляцию в Евросоюзе, отмечает экономист, имеет Польша. Но Россия, замечает Дмитрий Некрасов, будучи государством с консервативной кредитно-денежной политикой, имеет едва ли не самую сильную в мире инфляцию. В частности, подчеркивает он, инфляция в РФ выше, чем в Соединенных Штатах. «Несмотря на то, что реальная ставка превышает инфляцию, тем не менее, инфляция растет больше, чем в странах, где ставка резко отрицательная», - добавляет эксперт.

Далее он рассказывает, в каких странах происходят противоположные процессы, несмотря на интенсивную эмиссию денег: цены на товары падают, а валюта - крепнет. «Больше всего денег напечатала Япония: в процентах к ВВП Япония напечатала на 2,5 раза больше, чем США, но при этом Япония – единственная страна в мире, где продолжается дефляция, несмотря на то, что они продолжают печатать больше всех», - рассказывает Дмитрий Некрасов. После Японии, добавляет он, по объему напечатанных средств к ВВП идет Швейцария.

Как сообщала Politeka, Некрасов рассказал, что люди чаще стали покупать в период пандемии.

Также Politeka писала о том, что Скаршевский подвел предварительные итоги 2021 года для украинской экономики.