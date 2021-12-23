Укрзализныця ежегодно повышает тарифы на грузовые перевозки и обещает, что полученные средства направят на ремонты и модернизацию, однако каждый год она не выполняет свои капитальные программы, а полученные деньги – просто «проедает». Главная задача руководства - изменить эту ситуацию, иначе уже очень скоро компания окончательно пойдет ко дну.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя отчет ВСК, согласно которому УЗ в 2021 году должна была получить убыток в 8 миллиардов гривен.



"Я бы сейчас задавал ключевым вопросом следующее. Почему продолжается падение грузоперевозок? Почему резко увеличилось время оборачиваемости вагонов? И что у нас реально происходит с капитальными инвестициями в обновление подвижного состава, его модернизацию? И, безусловно, вопрос 2022 года стоит очень остро. Потому что по факту, кроме громких заявлений со стороны властей, что мы будем тысячами, десятками тысяч строить грузовые вагоны, сотнями пассажирские вагоны, закупать новые локомотивы и поезда – финансирования для этого нет», - отметил эксперт.



Он напомнил, что несмотря на многочисленные обещания, Железнодорожный фонд не был создан, также не была запущена отдельная программа финансирования для Укрзализныци.



"То есть, фактически все эти мероприятия, которые озвучены президентом в рамках самопиара, имеют финансирование исключительно за счет поднятия грузового тарифа. Но, во-первых, это несправедливо. Во-вторых-это не по-рыночному, ведь опять-таки продолжится кроссубсидирование грузовыми перевозками пассажирских. В-третьих, это дорога в никуда, потому что этих средств просто-напросто не хватит», - подчеркнул Омелян.



Он подчеркнул: сейчас в Украине зафиксирована рекордная инфляция, а все виды сырья резко подорожали, в том числе и энергоносители, а это все непременно отразится на состоянии компании в будущем году. А это значит, что деньги от повышения грузовых тарифов, будут направлены не на модернизацию и улучшение качества услуг, а на проедание.



«Мы видим: никаких существенных капиталовложений не произошло. И если мы поднимали тариф в 2016-2019 годах под обязательства, что плюс, который образуется за счет поднятия тарифов, будет направлен исключительно на модернизацию компании, то сейчас об этом речи даже не имеет! Мы реально не понимаем, куда пойдут 2 миллиарда дополнительных гривен от поднятия грузового тарифа в 2021 году, и куда пойдут более 12 миллиардов гривен, которые запланированы во поднятия грузового тарифа в 2022 году. Но, проедая ресурсы, компания будет вынуждена и в дальнейшем поднимать грузовой тариф. И здесь только один вопрос: до какого предела это выдержат украинские экспортеры», - резюмировал эксперт.



Ранее заместитель председателя Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин заявил, что из-за ухудшения оборота вагонов в УЗ угольная отрасль терпит убытки, а продукция портится на складах. А компания вместо того, чтобы наращивать количество вагонов, предлагает списать старые и еще больше усугубить ситуацию.



В свою очередь государственное предприятие «Артемсоль» обратилось к премьер-министру с жалобой на УЗ: как сказано в официальном письме предприятия, компания не выполняет свои обязательства и не предоставляет плановое количество вагонов. В то же время, несмотря на ухудшение качества услуг, тарифы на эти услуги УЗ повысила в несколько раз.