Директор ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев рассказал, как через систему онлайн продаж в Украине стали продавать недвижимость, которая десятилетиями была бесхозяйственной.

Об этом он рассказал в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило».

«Укрзализныця» начала продавать свои помещения непрофильные. И оказалось, что у «Укрзализныци» есть какие-то помещения, которые с железной дорогой вообще не связаны. Рядом ни путей, ни офисов, ничего. Это просто магазин в девятиэтажке, который 20 лет стоит без дела, там внутри просто кирпич, все съели мыши. За него дали 50 миллионов гривен», - говорит он.

Через систему «Прозорро.Продажи» можно также брать земли в аренду или продавать онлайн, продолжает спикер.

«Сейчас мы запускаем продажи земли. Оказалось, что что-то изменилось за эти пять лет, потому что каждый рынок – он новый. Вот с землей. Выходит так, как никогда не получалось, потому что она была супер-вовремя, все было готово, рынок был готов, все знали. Мы видим по количеству аукционов, которые выставляют в месяц, уже несколько тысяч есть. Прошло полтора месяца аукционов», - продолжает он.

Этим пользуются маленькие ОТГ и деревни, ранее не имеющие доступа к крупным аукционам.

«Они проводили либо аукцион, либо какой-нибудь конкурс у себя в помещении. Кто туда придет? А теперь они выставляются и получают. На аукционе во Львовской области за миллион гривен полгектара сдали в аренду. Оно реально работает. Можно посмотреть, что там нет иностранцев, к сожалению. Мы были бы рады, но с этим есть проблемы», - резюмирует Директор ГП «Прозорро.Продажи».

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