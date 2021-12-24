Эксперт по энергетике Андриан Прокип рассмотрел вопрос о том, возможны ли в Украине нынешней зимой веерные отключения поставок электроэнергии, а также от чего это зависит.

Комментарий эксперта был дан в программе «Романенко. Беседы».

«Чтобы решить проблему, её нужно осмыслить. Очевидно, что понадобится объявлять о снижении мощности подачи электроэнергии. Придётся ограничивать её потребление. Сейчас ни теплокоммунэнерго, ни кто-то ещё не спешит экономить электричество. А финансовая дыра растёт. Конечно, принимать какие-то решения революционного масштаба проще всего именно в период кризиса. Тогда можно сказать, что нет другого выхода. Похожая ситуация была в 2014 году, когда Россия объявила, что отключает газ, и мы не знали, что у нас будет зимой. И тогда начали принимать какие-то меры. Тогда много говорили о переходе на биомассу, и даже что-то в этом направлении было сделано», - напоминает Андриан Прокип.

Но, говорит он, прошло от восьми месяцев до года – и все пришли к выводу, что всё в порядке, и ничего менять не нужно.

«После 2014 года власть стала добавлять в свою политику всё больше популизма. Решения, которые тогда принимались в энергетической сфере, имели больше политический, чем экономический характер. В результате от перемен был какой-то эффект, но явно недостаточный», - говорит Андриан Прокип.

Как сообщает Polteka, ранее он спрогнозировал последствия роста цен на газ.

Также Polteka сообщала, что о веерных отключениях этой зимой украинцев предупредил финансист Сергей Фурса.