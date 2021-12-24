Журналистка Виктория Панченко прокомментировала принятый государственный бюджет на 2022 год, рассказав об его главных недочетах, а также заявила, что политики совсем не думают о бизнесе.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

«Доходы госбюджета в 2022 году планируются на уровне 1 триллион 322 млрд грн. Это на 55 млрд грн больше, чем было проголосовано в первом чтении. В то же время наши налоги на секундочку, будут 1 триллион 497 трлн грн», - рассказала Виктория Панченко.

Она отметила, что дефицит обещают на уровне 3,5% ВВП, а финансирование госбюджета предусмотрено на уровне почти 189 млрд грн. Журналистка добавила, что минимальная зарплата с 1 октября – 6700 грн в месяц, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля должен быть – 2600 грн в месяц, а с 1 декабря – 2684 грн в месяц. По ее словам, средний курс гривны к доллару ожидается в 28,6 – 28,7 грн за доллар.

«Цифры вроде бы большие, но спасут ли они нас? Вот директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский отметил, что учитывая риски, которые стоят перед Украиной – военное вторжение, Северный поток-2, долговые обязательства перед международными организациями, пандемия – в бюджете-2022 многое не учтено», - говорит Виктория Панченко.

Журналистка отметила, что в состоянии войны и в условиях пандемии и энергетического кризиса средства государства тратятся на дороги. По ее словам, проблемы, которые накапливаются, бьют по социально-экономическому состоянию страны.

«Странно, что политики и чиновники совсем не думают о малом и среднем бизнесе. Хотя, нет, думают. Думают о том, какие еще налоги повесить на ФОПов, например», - заявила Виктория Панченко.

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