Экономист Александр Гончаров рассказал, что нынче в стране существует много серьезных проблем, на которые власть не обращает внимание.
Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».
«На Славянской ТЭС на 50% меньше нужных запасов угля, а на Дарницкой вообще нет. Как должно реагировать правительство? А Шмыгаль выходит на трибуну и говорит, что всё отлично», - сказал Александр Гончаров.
По словам эксперта, наша власть заявляет, что всё в стране хорошо, а факт энергетического кризиса скрывает, то некоторые отчёты показывают, что Украине очень не хватает энергоресурсов. Также, как отметил экономист, экономические показатели и ситуация с инвестированием в нашей стране не являются положительными.
«Если мы не создаем добавленную стоимость, то мы не можем обслуживать государственный долг. У нас государственный долг уже значительно больше, чем генерация нашей добавленной стоимости в стране», - отметил Александр Гончаров.
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По мнению экономиста, сейчас в Украине существует множество проблем, например убыточность предприятий, а также энергетический кризис, но власть не решает эти проблемы, а заявляет лишь о новых реформах, которые, по их мнению, должны будут улучшить ситуацию в стране.
Как сообщала Politeka, Александр Кочетков рассказал, какие планы у российской власти на Украину.
Также Politeka сообщала, что Александр Гончаров объяснил, почему военнослужащие достойны более высокой оплаты своего труда.