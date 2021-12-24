Экономист Александр Гончаров рассказал, что нынче в стране существует много серьезных проблем, на которые власть не обращает внимание.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

«На Славянской ТЭС на 50% меньше нужных запасов угля, а на Дарницкой вообще нет. Как должно реагировать правительство? А Шмыгаль выходит на трибуну и говорит, что всё отлично», - сказал Александр Гончаров.

По словам эксперта, наша власть заявляет, что всё в стране хорошо, а факт энергетического кризиса скрывает, то некоторые отчёты показывают, что Украине очень не хватает энергоресурсов. Также, как отметил экономист, экономические показатели и ситуация с инвестированием в нашей стране не являются положительными.

«Если мы не создаем добавленную стоимость, то мы не можем обслуживать государственный долг. У нас государственный долг уже значительно больше, чем генерация нашей добавленной стоимости в стране», - отметил Александр Гончаров.

По мнению экономиста, сейчас в Украине существует множество проблем, например убыточность предприятий, а также энергетический кризис, но власть не решает эти проблемы, а заявляет лишь о новых реформах, которые, по их мнению, должны будут улучшить ситуацию в стране.

Как сообщала Politeka, Александр Кочетков рассказал, какие планы у российской власти на Украину.

Также Politeka сообщала, что Александр Гончаров объяснил, почему военнослужащие достойны более высокой оплаты своего труда.