Эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокип рассказал, какой будет цена на газ в следующем году, и с какими проблемами столкнется Украина в следующем отопительном сезоне.

Об этом он сказал в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

Андриан Прокип отметил, что ранее сентября 2022 года "Северный поток-2" не будет сертифицирован, а это значит, что Россия сможет влиять на поставки газа в Европу, а значит – и на цены.

“Это создает предпосылки достаточно высоких цен летом и следующей зимой. Еврокомиссия видит базовый вариант цены на газ в Европе летом и к концу весны на уровне 600 долларов. Чтобы цена была ниже – для этого необходим только экономический обвал. Если произойдет экономический обвал где-нибудь в Китае”, - сказал Андриан Прокип.

По его словам, это приведет к падению спроса на энергоносители, что снизит цены.

“Или аномально теплая зима. Сейчас у нас первые морозы, хотя ноябрь-декабрь был очень хорош с точки зрения температурных режимов, нам повезло… Этот отопительный сезон – он проблемный. Но еще более проблемным может оказаться следующий. Потому что если речь идет о следующей зиме, и нам придется где-то 12 млрд кубометров газа закупить импортного, то по какой цене, у кого?”, - добавил Андриан Прокип.

Он отметил, что это приведет к росту цен на газ и ударит по "Нафтогазу", который занимается защищенными категориями населения.

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